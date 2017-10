Empfingen Ihre Aufgaben sind kaum bekannt

Wie helfen Sie Kindern und Jugendlichen beim Umgang mit Trauer?

Wir bieten seit vergangenem Jahr die Kinder- und Jugendtrauerbegleitung an. Dies bedeutet zum Einen eine regelmäßig stattfindende Kindertrauergruppe und zum Anderen bei Bedarf die Einzelbegleitung für Kinder oder Jugendliche.

Trotzdem, dass Sie sich mit traurigen Schicksalen befassen, was macht Ihnen Freude an ihrem Beruf?

Ich arbeite sehr gerne mit Menschen. Es ist mir ein Anliegen, Familien zu unterstützen, die von schwerem Schicksal betroffen sind. Außerdem sind es die vielschichtigen Aufgaben, die täglich auf mich zukommen.

Welchen Herausforderungen sehen Sie derzeit in Ihrer Arbeit im Kinder- und Jugendhospizdienst gegenüber?

Eine Herausforderung ist für uns, die Hemmschwelle, die durch unseren Namen oft da ist, herabzusetzen. Allerdings gibt es keine treffendere Beschreibung für unseren Dienst. Ansonsten ist im Moment eine freudige Herausforderung der Einzug in unser neues Gebäude, sodass wir in Zukunft alle Angebote in unserem Haus anbieten können (ab November Robert-Bosch-Straße 8 in Freudenstadt, Anm. d. Red.).