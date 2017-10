Empfingen Hohe Qualität in Kinderbetreuung

Empfingen. Aus dem Dekanat Zollern nahmen an diesem Qualitätssicherungssystem 16 Kindertagseinrichtungen teil. Die Übergabe der Nachweise erfolgte in zwei Gruppen, in Empfingen und in Hechingen. Teilnehmende Einrichtungen in Empfingen waren die katholischen Kindergärten St. Georg Empfingen, St. Josef Horb-Betra, St. Marien Horb-Dettingen, St. Patricius Heiligenzimmern, St. Clemens Gruol, St. Josef Bad Imnau, St. Josef-Anton Owingen und St. Valentin Trillfingen.

Quintessenz – System zur Weiterentwicklung der Qualität in katholischen Tageseinrichtungen für Kinder wurde vom Referat Tageseinrichtungen für Kinder des Caritasverbands der Erzdiözese Freiburg entwickelt und auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die hohe Qualität der Kindertageseinrichtungen zu erhalten und weiterzuentwickeln, dies laufend.

Bei dieser Abschlussveranstaltung handelt es sich nicht einfach um die Übergabe von Zertifikaten, die einige Jahre Gültigkeit haben und dann wieder erneuert werden müssen, sondern um die Bestätigung, dass man einem umfangreichen Einführungseminar, das von Februar 2014 bis 2017 ging, teilgenommen hat und sich jetzt auch verpflichtet, an der laufenden Weiterentwicklung der Qualität am Ball zu bleiben.