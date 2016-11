Empfingen Höhn ist neuer Knöllchen-Sheriff

Die eigentliche Vollzugsbedienstete ist im Mutterschutz. Über Monate suchte die Gemeinde eine Vertretung für die zwei Jahre. Ein Bericht in unserer Zeitung sorgte letztendlich dafür, dass sich fünf Bewerber fanden. Einer von ihnen war der 52-jährige Höhn. Er war auf Arbeitssuche. Seit fünf Jahren wohnt er nun in Empfingen und hat in den vergangenen Monaten beobachtet, wie sich die Parksituation zum Schlechteren gewandelt hat. "Vor allem die vielen Lastwagen, die ›Im Auchtert‹ parken, geben kein schönes Bild ab", sagt der gelernte Industriekaufmann und weiß außerdem, dass sich viele Anwohner auch am Müll stören, der dort liegen bleibt. Bis zu 18 Lkws seien dort am Wochenende schon gemeldet worden. Auch in unserer Zeitung beklagten Anwohner und Gewerbetreibende des Industriegebiets, dass es keine Kontrollen gibt und dort "Wildwest-Zustände" herrschen.

Einarbeitung beginnt

Was die meisten Autofahrer angeht, glaube er jedoch, dass die sich wieder mehr an die Parkregeln halten werden, jetzt wo sie wissen, dass ein neuer Vollzugsbediensteter unterwegs ist. Insgesamt 20 Stunden die Woche arbeitet Höhn für die Gemeinde Empfingen. Zehn davon wird er sich um den ruhenden Verkehr, also vor allem um parkende Autos, kümmern. In den anderen zehn Stunden wird er Aufgaben wie Hausmeistertätigkeiten übernehmen.