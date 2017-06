Empfingen Hitzeschlacht und enge Kurven

Fridolin Briegel, der auch schon zum Inventar des Radfahrvereins gehört und in früheren Jahren auch bei Rennen mitgefahren ist, berichtete, dass es früher bis zu sechs Rennen gab und auch mehr Teilnehmer, darunter echte Empfinger (in Empfingen geboren) starteten. Auch Olympiasieger und Weltmeister waren dabei. Das Empfinger Radkriterium wurde bundesweit ausgeschrieben. Teilnehmer kamen aus Berlin, Köln, ganz Süddeutschland. Bis in die 90er-Jahre waren es immer mehr Teilnehmer.

Martin Reich war für das organisatorische Drumrum verantwortlich. Neben Steaks, Rote,Getränke, Kaffee und Kuchen wurde wieder einiges angeboten. Mit einem Zelt, dessen Wände offen waren, wollte man der großen Hitze ausweichen. Das DRK war mit fünf Leuten und dem Empfinger DRK-Rettungsfahrzeug im Einsatz. An zwei Stellen bei der Tankstelle im Zentrum und der Kreissparkasse waren sie stationiert, einfach in der Nähe, wo Stürze "programmiert" waren. Alexandra Metzger war froh, dass die Straßen trocken waren. Sie erinnerte sich noch, dass im vergangenen Jahr Teile der Straßen frisch geteert waren und es geregnet hatte, so dass Radfahrer ins Rutschen kamen. Die Feuerwehr war auch mit acht Mann im Einsatz, um die Zufahrtstraßen zu sperren. An gefährlichen Kurven, so von der Marktstraße in die Mühlheimer Straße und an der Mühlheimer Straße/Abzweigung Schanzgasse, wurden alte Matratzen hingestellt, um die gefährlichen Ecken zu entschärfen.