Die Partnerschaftsfreunde aus Empfingen und La Roche Blanche trafen sich kürzlich zum 19. Mal zu einer gemeinsamen Wanderwoche. Die französischen Freunde hatten für die insgesamt 35 Teilnehmer ein tolles Programm in der Region Beaujolais vorbereitet. Die bekannte Weingegend liegt zwischen Macon und Lyon, westlich von der Saone. Die Gruppe machte herrliche Wanderungen durch Weinberge, besichtigte schöne Dörfchen mit teilweise sehr gut restaurierter mittelalterlicher Bausubstanz und alten, sehenswerten Kirchen, teilen die Empfinger mit. Auch die Metropole Lyon mit beeindruckender Altstadt und Kathedrale wurde besucht. Eine Fahrt mit einem Boot auf der Saone rundete diesen Besuch ab. Natürlich wurden auch Weinproben genossen. Dabei wurde viel über den Beaujolais gelernt. So gibt es zehn verschiedene "Crus" (Gewächse), die hauptsächlich nach den Gemeinden der Anbaugebiete benannt sind und die qualitative Spitze der Weinproduktion sind. Die Partnerschaftsfreunde freuen sich schon auf die Wanderwoche im Juni 2018. Die Empfinger planen bereits an einem Besuch der Pfalz, heißt es in der Mitteilung. Das Bild zeigt die Gruppe im Weinort Régnié.