Empfingen Herkulesaufgaben für Empfingen

Uwe Herbst ist 57 Jahre alt, lebt in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) und ist von Beruf seit 35 Jahren selbstständiger Kaufmann. Bei seiner Arbeit ist er auch in der Region Empfingen unterwegs, da habe er bei der Durchfahrt das große Schild "Empfingen sucht Bürgermeister" gesehen. Daraufhin habe er sich gedacht, dort müsse er sich bewerben. Denn er beschäftige sich gerne mit Politik, auch mit kommunalpolitischen Themen. Außerdem habe er als Kaufmann viel mit Menschen zu tun. Und darum gehe es bei einer Bürgermeisterwahl ja schließlich: Menschen zu erreichen.

In den Medien habe er die Berichterstattung über die Bürgermeisterwahl verfolgt. "Dabei ist mir aufgefallen, dass die Thematik des Quereinsteigens sehr präsent ist", sagt er. Ein Grund mehr, warum er es auch als Quereinsteiger versuchen wolle. Und ein Rathaus sei schließlich auch nichts anderes als eine Firma. Daher könne er sich den Bürgermeisterposten gut vorstellen.

Über seinen ersten Eindruck von Empfingen sagt er: "Die Gemeinde hat eine gewisse Geschäftigkeit mit dem Reiz des nahen Schwarzwaldes, was behütet gehört." Er hat sich auch schon damit beschäftigt, was in Empfingen für ihn als Bürgermeister anstehen würde: "Da auf kommunaler Ebene, wie auch zur Zeit im Bund, die brennenden Themen Familie, Jugend und ihre Möglichkeiten der Bildung sowie Umweltverträglichkeit im Zusammenspiel mit Wirtschaftsförderung die wichtigsten Themen sind, denke ich, wird der zukünftige Aufwand für eine Gemeinde wie Empfingen, weiterhin enorm groß sein. Dies zu bewältigen sind Herkulesaufgaben."