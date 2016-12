Empfingen Hemmschwelle sinkt bei Autofahrern immer mehr

Empfingen. Wahrscheinlich war die flapsige Bemerkung des Empfinger Bürgermeisters gar nicht so gemeint. Monatelang suchte seine Gemeinde jemanden fürs Strafzettel verteilen, da sich die bisherige Vollzugsbedienstete im Mutterschutz befindet. Ein Nachfolger wurde zwar vorerst gefunden, der schmiss allerdings umgehend wieder hin –­ als zu gravierend empfand er die Anfeindungen, die ihm Parksünder entgegenbrachten. Lange gingen dann keine Bewerbungen mehr im Empfinger Rathaus ein. Nun hat man mit Arthur Höhn doch wieder einen Vollzugsbediensteten. Seit dem 1. Dezember wacht der 52-Jährige über die Ordnung in der hohenzollerischen Gemeinde.

Allerdings: Zuvor war die Stelle seit dem 31. Mai unbesetzt. Knöllchen wurden nicht mehr verteilt, was vor allem im Gewerbegebiet an der ehemaligen Kaserne zum Park-Chaos führte. Das trieb den verzweifelten Empfinger Bürgermeister Albert Schindler wohl zu der Aussage: "Wenn sich jemand meldet, kann er gleich am nächsten Tag anfangen." Schließlich müsse er ja nicht viel (an Wissen) mitbringen.

Und genau das sei ein gewaltiger Irrtum, kritisiert nun Andrea Wagner. Sie ist seit 1999 Vollzugsbeamtin im Kreis Freudenstadt – und von Schindlers flapsiger Aussage geradezu empört.­ Sie sei "eine Unverschämtheit, Fahrlässigkeit und Missachtung des Berufs, die Tür und Tor eben genau den ›Meckerern‹ öffnet", schimpft Wagner.