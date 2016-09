Empfingen Günther Reich ist im Alter von 76 Jahren gestorben

Günther Reich wurde am 2. September 1940 in Fischingen geboren. Er ist mit zwei Brüdern und einer Schwester aufgewachsen. 1947 zog die Familie nach Empfingen in das elterliche Haus des Vaters. Dieser kam am 4. April 1950 aus der Kriegsgefangenschaft zurück.

Günther Reich hat in Empfingen die Volksschule besucht, danach ging er in die Lehre als Fliesenleger bei Josef Deuringer in Oberndorf. Bei seiner Ausbildungsfirma blieb er bis 1976. Danach wechselte er zur Plattenlegerfirma Jauch in Hochmössingen, wo er bis 1985 blieb. Von 1985 bis 2000 arbeitete er bei der Firma Brueninghaus Horb (heute Bosch-Rexroth).

Reich war ein Vereinsmensch. Der SGE gehörte er seit 1954 an. Er hatte in der A-Jugend, in der 1. und 2. Mannschaft und bei der AH gespielt. Mit der AH reiste er auch in die USA zu den Chicago-Schwaben.