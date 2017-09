Empfingen "Großes wirtschaftliches Potenzial"

Stockinger sehe gerade in den kleineren Gemeinden im Land großes wirtschaftliches Entwicklungspotenzial, was an den Zuwanderungsdaten der Gemeinde Empfingen deutlich werde. So wie kleine und mittlere Betriebe von dem digitalen Wandel profitieren könnten, so gelte das in abgewandelter Form auch für Gemeinden. Dort gebe es Zukunftschancen, die genutzt werden sollten, und Empfingen könne eine Gemeinde mit Leuchtturm-Charakter sein. Stockinger meint: "Technische und wirtschaftliche Innovationen und Weiterentwicklung gelingen dann nachhaltig und gut, wenn sie mit sozialen Weiterentwicklungen und positiven Veränderungen einhergehen."

Für Empfingen konkret hat sie schon ein paar Ideen. Sie sagt: "Der amtierende Bürgermeister Schindler hat die Gelder Gemeinde hervorragend verwaltet, und das soll auch so bleiben. Ein wichtige Bereiche werden für mich sein: Gewerbe- und Familienansiedelung weiter fördern, Unterstützung der bestehenden Betriebe bei ihrer Weiterentwicklung, Gewinnung von passenden Fachkräften, Digitalisierung, Möglichkeit der Teilhabe aller Gemeindemitglieder, Sorgen und Ängste der Bevölkerung ernsthaft aufnehmen und die bestmöglichen Lösungen erarbeiten." Ihr sei es wichtig, demokratische, freiheitliche und soziale Werte mit der Gemeinde leben zu leben.