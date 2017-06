Empfingen Große Mathe-Sprünge gemacht

Empfingen. 24 Aufgaben in 75 Minuten –von Schulwissen, logischem Denken bis zu geometrischem Vorstellungsvermögen ist alles gefragt.

Zunächst verleiht Schulleiter Rudolf Linsenmann den Preis für den "weitesten Kängurusprung". Den bekommt der Schüler, der die meisten Aufgaben hintereinander richtig gelöst hat. Max Gayer aus der vierten Klasse darf sich über ein Känguru-T-Shirt freuen.

Nachdem die Flöten-AG einige ihrer Stücke präsentiert hatte, wurden die weiteren Preise vergeben. Dafür musste jeweils eine Mindestanzahl an Punkten erreicht werden. In der dritten Klassenstufe gab es zwei Preisträger: Michael Kirsch erhielt mit 84,75 Punkten einen dritten Preis, und ein zweiter Preis ging an Leoni Dener, die 91 Punkte erzielt hatte.