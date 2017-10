Empfingen Gratulanten überbringen Wünsche

Günter Stehle überreichte als Geburtstagsgeschenk einen Fahnenbanner und sprach die Freude aus, auf ein Wiedersehen in zwei Jahren, wenn der MGV Trillfingen 170 Jahre alt werde.

Bürgermeister Albert Schindler sagte in seinem Grußwort: "In 150 Jahren Vereinsgeschichte hat der Verein so manche Höhen und Tiefen erlebt. Unser MGV ist einer der tragenden Säulen im Strauß von 23 Vereinen." Allerdings nage der Zeitgeist etwas an dieser Säule. Der MGV sei alt, aber keineswegs müde. Schindler weiter: "Er ist Gestalter vieler fröhlicher, ernster und kirchlicher Anlässe. Er ist Repräsentant nach außen, wirkt integrativ. Gesang verbindet über Kreisgrenzen hinaus." Mit dem Spruch "Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten" wünschte Bürgermeister Schindler dem MGV auch für die Zukunft alles Gute, verbunden mit der Hoffnung, dass der Sängerschwund stoppen möge und es noch viele runde Geburtstage zu feiern gebe. Schindler überreichte ein Kuvert und wünschte frohe entspannende Stunden.

Werner Eggenweiler sprach für die Vereinsgemeinschaft. "Die Hauptaufgabe der Musik und speziell des Gesanges liegt darin Freude zu bereiten." Diese Jahrhunderte alte Weisheit von Aristoteles habe auch heute noch Gültigkeit. Vereinstraditionen werden beim MGV Empfingen großgeschrieben. Man trifft sich zum Gesang, zu Familienabenden, zu Ausflügen, zu Wanderungen. Sicherlich stehe die Chormusik in heutiger Zeit nicht mehr unter einem günstigen Stern und "daher ist es toll, dass der Liederkranz Empfingen andere Weg bestreitet, den ›Kopf nicht in den Sand‹ steckt, sondern sich mit dem Nachbarn in Mühlheim zusammengeschlossen und sich damit eine neue Überlebensperspektive‹ geschaffen hat." Auch von der Vereinsgemeinschaft gab es ein Kuvert mit Inhalt.

Wenn Gesangvereine miteinander feiern, ist es normal, dass alle zusammen oder auch einzeln mit ihren Liedvorträgen erfreuen. Daran konnte man auch schnell erkennen, dass das Repertoire der Gesangsliteratur sehr vielfältig ist.

Für den Gesangverein Dettensee ist der MGV Empfingen Patenverein. So war es für Dettensee eine Ehre, dem Jubilar auch ein besonderes Geschenk mitzubringen, eine Radierung der Kirche in Dettensee.

Aufgehoben bis fast am Schluss des Festnachmittages gab es noch seltene Ehrungen. Vom Chorverband Zollernalb war Pressesprecher Dieter Dürrschnabel gekommen und hatte einige hochkarätige Ehrungen im Gepäck. So eine 150 Jahre-Ehrung durch den deutschen Chorverband, 60 Jahre Sängerehrung für Karl Gaus und Josef Kleindienst durch den Chorverband Zollernalb für ihre aktive Sängertätigkeit. Für beide gab es noch Vereinsehrungen. Claus Haubold in seiner Laudatio: "Beide haben 120 Jahre Vereinsgeschichte geschrieben. Josef Kleindienst ist bis heute noch Hausmeister für das Sängerheim. Bei Festen hat er die Aufbauarbeit geleitet und koordiniert."

Karl Gaus hatte neben seiner Sängertätigkeit noch viele Ehrenämter. "Gesang ist eine notwendige Voraussetzung für die Vitalisierung der geistigen Aktivitäten. Auch trägt das Singen durch die richtige Atmung zur Gesunderhaltung des Menschen bei", so Haubold. Kleindienst und Gaus hätten sich vor 60 Jahren für den "coolsten Verein" entschieden.

Mit einem weiteren Liedvortrag der Chorgemeinschaft Empfingen-Mühlheim endete ein gelungener Festnachmittag.