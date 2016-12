Empfingen "Gott will hinterfragen und unser Tun verändern"

Dekan Halter sagte: "Die Welt da draußen ist alles andere als heil. Die Ereignisse sprechen eine unmenschliche Sprache. Wir brauchen den Hoffnungsschimmer. Fürchtet euch nicht, lass euch nicht einschüchtern."

In seiner Predigt griff Halter die Geschichte einer Krippenfeier in der ehemaligen amerikanischen Siedlung in München auf. Alle hätten dort Maria und Josef spielen wollen, niemand einen bösen Wirt, der Josef und Maria den Platz in einer Herberge verweigert. Ein Junge habe schweren Herzens diese Rolle übernommen. In den Proben habe er es einfach nicht übers Herz gebracht, Maria und Josef vor die Tür zu verweisen. Er habe das Paar immer eingeladen. In der Schauspielgruppe habe es Ärger darüber gegeben, warum er seine Rolle nicht ausfüllt und das ganze Spiel sabotiere. Wie werde es bei der eigentlichen Aufführung sein? Würde sich der böse Wirt an seine Rolle halten? Diesem sei dann unerwartet ein Gedanke gekommen: Er bittet Maria und Josef, hereinzukommen und eine Tasse Tee zu trinken, bevor er sie wieder wegschicken muss, weil das Spiel weitergehen muss.

Halter dies aufgreifend: "Das Spiel unseres Lebens geht weiter. Es ist der Fortgang unseres eigenen Lebens. Draußen in der Welt sind auch Menschen unterwegs, die Gewalt und Terror entfliehen wollen. Das Spiel des Lebens geht weiter – ändert sich etwas? Seit Bethlehem ist klar geworden, auf welcher Seite Gott steht. Gott will hinterfragen und unser Tun verändern und auch anderen Menschen zur Spielunterbrechung verhelfen."