Empfingen "Gott hat mich hierher gebracht"

Empfingen. Bei der evangelischen Landeskirche bekommen Pfarrer zunächst einen Vertrag über fünf Jahre. Dieser wäre für Christoph Gruber im Sommer 2018 ausgelaufen. Seit September 2013 war er Pfarrer in Ausbildung in Empfingen. 75 Prozent seiner Arbeitszeit waren damals seiner Arbeit als Pfarrer in Empfingen gewidmet, 25 Prozent waren Ausbildungszeit. Im April 2016 feierte Gruber dann nach dem Abschluss der Ausbildung seine Ordination, die offizielle Einsetzung als Pfarrer.

Auch nach der Ordination hat er sich zu 75 Prozent um Empfingen gekümmert, 25 Prozent waren für Vertretungsdienste in anderen Gemeinden vorgesehen. An den 75 Prozent für Empfingen wird sich auch in Zukunft nichts ändern, sagt Gruber. Doch die Vertretungsdienste fallen für ihn weg.

Der Pfarrer erzählt, wie es zu der Vertragsverlängerung gekommen ist: Anfang des Jahres sei vom Kirchengemeinderat ein Verfahren gestartet worden, das dazu führte, dass die Pfarrstelle in Empfingen so ausgeschrieben wurde, dass sich der Stelleninhaber unkompliziert darauf bewerben konnte. Gruber sagt: "Am 1. Februar habe ich meine Bewerbung abgegeben und zum 1. Juni bin ich nun vom ›unständigen‹ in den ›ständigen‹ Pfarrdienst gewechselt." Das heißt: Sein Vertrag ist jetzt unbefristet.