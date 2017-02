Empfingen Gewerbesteuer immer noch attraktiv

Empfingen. Die letzte Erhöhung der Gewerbesteuer liegt in Empfingen schon rund 20 Jahre zurück. Zum 1. Januar 1996 wurde der Realsteuerhebesatz auf 330 festgelegt. Anlässlich der Haushaltsplanberatung hatte es die Gemeindeverwaltung in diesem Jahr für angemessen gehalten, den Gewerbesteuerhebesatz auf 350 zu erhöhen (wir berichteten). Diesem Vorschlag trat aber vor allem Gemeinderat Uwe Gfrörer entgegen, der dafür plädierte, nur auf 340 zu erhöhen: "Mit einem Hebesatz von 350 wären wir im Landkreis vorne dabei. Was kann Empfingen besser als Glatten, Sulz oder Dornstetten?" Zum Vergleich: In Sulz und Glatten liegt der Hebesatz aktuell bei 340, in Dornstetten bei 345.

Gemeinderat Xaver Kleindienst war beim Thema Gewerbesteuererhöhung anderer Meinung als Gfrörer. Er sagte: "Wir sollten diesen Schritt bewusst tun und nicht in drei Jahren wieder hier sitzen um noch einmal um zehn zu erhöhen." Wie berichtet hatte sich das Gremium in der Haushaltsplansitzung letztlich mehrheitlich für die Erhöhung des Hebesatzes auf nur 340 ausgesprochen. Gültig ist der Satz nun rückwirkend zum 1. Januar.

Damit nähert sich Empfingen aber erst vorsichtig dem kreisweiten Durchschnitt. Dieser liegt nach Berechnungen unserer Zeitung aktuell bei einem Hebesatz von rund 346. Mehr Gewerbesteuer als in Empfingen bezahlen Unternehmen beispielsweise in Horb (370), Haigerloch (350), Alpirsbach (350), Pfalzgrafenweiler (355) oder Freudenstadt (345).