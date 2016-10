Empfingen Generalvermietung durch Gemeinde Empfingen läuft aus

Das Haus am Kehlhof wird im kommenden Jahr 20 Jahre alt und somit auch das Betreuungsteam. Doch trotz des Jubiläums machen sich die Bewohner doch viele Sorgen wie es weitergeht, denn die Generalvermietung durch die Gemeinde Empfingen läuft aus. Wird die Gemeinde, der Gemeinderat diese Abmachung verlängern? Was wird, wenn sie dieses nicht tut?

Da die einzelnen Wohnungen doch unterschiedliche Eigentümer haben – die Bewohner sind überwiegend Mieter, nur zwei Eigentümer wohnen direkt in diesem Haus – gab es dieser Tage auf Einladung der Hausverwaltung eine Eigentümerversammlung, bei der doch sehr unterschiedliche Meinungen geäußert wurden, wie beim "Oktoberfest" zu erfahren war. So gibt es Eigentümer, die daran interessiert sind, dass das Haus am Kehlhof in seiner jetzigen Konzeption bestehen bleibt, andere halten dies für überflüssig.

Deutlich wurde bei diesem Oktoberfest wieder, dass das Vertrauen der Bewohner zum Betreuungsteam sehr gut ist, dass es dem Betreuungsteam Freude macht, für die Bewohner da zu sein.