Das Domhaus könnte eine der großen Innovationen werden, die von Empfingen aus ihren Siegeszug um die Welt antritt. Nach Meinung von Hubert Grosser, Geschäftsführer des Innovationscampus könnte der Rundbau beispielsweise für Nomaden in der Mongolei die traditionelle Jurte ersetzen. An die Empfinger Gemeindeverwaltung kam von Seiten des Campus der Antrag, für bis zu sechs Monate ein Domhaus aufstellen zu dürfen. Dazu muss lediglich eine Bodenplatte aus Stahlbeton als Fundament für das Haus errichtet werden. Das Haus selbst kann dann innerhalb eines Tages aufgebaut werden. Nach Angaben des Empfinger Schreiners Klaus Brendle besteht ein Domhaus aus lediglich 128 Bauteilen. Die Holz- und Isolationsmaterialien werden in Sandwichbauweise vorgefertigt. In der Horizontalen werden die Bauteile passgenau ineinander gefügt, in der Vertikalen mittels eines Beschlags verbunden. Laut Brendle verschmelzen die trapezförmigen Bauteile zu einer statisch selbsttragenden Konstruktion. Es soll ein spannungsfreier, vollisolierter Resonanzkörper entstehen. Er soll zudem resistent gegen Stürme und Erdbeben sein. Der Gemeinderat hat in einem Beschluss den Bau eines Muster-Domhauses erlaubt. Symbol-Foto: Brendle