Empfingen Freibier zum Reformationsjubiläum

Empfingen. Auftakt der Reihe ist am Dienstag, 25. Oktober, beim Seniorenkreis 60Plus: Artur Egle-Theurer spricht zum Thema "Sags noch mal Martin". Am Reformationstag, dem 31. Oktober, ist ein Reformationsgottesdienst in Mühlheim vorgesehen. Außerdem ist am Reformationstag ein Empfang im evangelischen Kirchenbezirk in Sulz geplant.

Reformationsfreibier schenkt die evangelische Kirchengemeinde am Freitag, 18. November, bei einem Luther-Film im Gemeindehaus aus.

Auch 2017 stehen einige Veranstaltungen auf dem Programm: Am 29. Januar ist ein Gottesdienst zur revidierten Lutherbibel geplant. Die revidierte Lutherbibel 2017 ist nach Informationen der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) erstmals am heutigen 19. Oktober erhältlich. Rund 70 Fachleute aus fast allen Fakultäten Deutschlands und auch aus anderen Fachgebieten haben an der revidierten Fassung der Lutherbibel mitgearbeitet. Nach Angaben der EKD gebe es eine Vielzahl sachlicher Verbesserungen aufgrund neuerer Forschungsergebnisse. Das habe dazu geführt, dass die Lutherbibel an vielen Stellen die originalsprachlichen hebräischen und griechischen Texte nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft jetzt genauer und besser wiedergebe. Auch sei es bei der Revision 2017 darum gegangen, die sprachschöpferische Kraft der Lutherbibel zu erhalten und – wo nötig – wieder neu hörbar zu machen.