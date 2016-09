Empfingen Frauenärztin lässt sich in Empfingen nieder

Empfingen (db). Ursula Henghuber, Chefin der Empfinger Spitzweg-Apotheke, bestätigt unserer Zeitung, dass die Praxis für Frauenheilkunde in den oberen Räumen der Apotheke einziehen wird. Die Eröffnung der Praxis soll am 1. Januar 2017 sein. Nach unseren Informationen handelt es sich um Stefanie Zingerle, die derzeit noch am Zollernalb Klinikum in Balingen als Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe wirkt.