Empfingen Frauenärztin hat Lust aufs Land

Doch wieso fiel die Wahl auf Empfingen? "Ich habe auch schon in Freudenstadt gelebt und kenne den Landkreis gut. Deshalb weiß ich auch, dass es eine Unterversorgung im gynäkologischen Bereich gibt. Dreieinhalb Sitze sind nicht vergeben, er ist der am schlechtesten besetzte Landkreis in Baden-Württemberg", erzählt die Frauenärztin. Empfingen war für sie deshalb erste Wahl, weil sie wegen der Familie so nah wie möglich an Hechingen sein wollte. "Ich bin froh, dass mein Mann der Familienmanager ist. Er ist selbstständig und kann zum Glück von zu Hause arbeiten."

Bürgermeister Schindler vermittelte den Kontakt zur Spitzweg-Apotheke

Sie nahm Kontakt mit Empfingens Bürgermeister Albert Schindler auf, der nicht lange fackelte. "Das war für mich ein echter Freudentag", sagt Schindler. Er brachte Zingerle mit Ursula Henghuber, Inhaberin der Spitzweg-Apotheke zusammen. Die Apothekerin freut sich schon auf die engagierte Frauenärztin. Die Räumlichkeiten waren schon von Anfang an als Praxis angedacht, aber bis zu dem Kontakt mit Zingerle kam es nicht zu einer Realisierung. "Ich hatte kurz vorher überlegt, ob ich die Räume nicht selbst nutzen soll", erzählt die Apothekerin.

Mit der politischen Diskussion, die es in Horb gibt, möchte sie nichts zu tun haben. Im Horber Gemeinderat hatten einige Räte hinterfragt, warum die Frauenärztin nicht für ihre Stadt gewonnen werden konnte. "Für mich kam Horb aus den genannten Gründen nicht in Frage. Das hat nichts mit der Stadt zu tun." Bürgermeister Schindler sieht darin auch kein Problem: "Es spricht doch nichts dagegen, dass Patientinnen aus Horb nach Empfingen fahren. Es ist doch nah genug." Ohnehin betreute Zingerle in den vergangenen Monaten auch Frauen aus dem Kreis. "Ich war in Frauenarztpraxen in Bisingen und Oberndorf tätig. Sogar bis dorthin kamen Patientinnen aus dem Landkreis."

Der Standort Empfingen ist für sie auch deshalb ideal, weil sie nah an mehreren Landkreisen ist. "Viele Patientinnen kennen mich auch aus dem Zollernalbkreis. Ich bekomme schon viele Nachrichten. Ich arbeite gerne mit den Krankenhäusern in Balingen und Freudenstadt zusammen." Auch hat sie schon ein gutes Netzwerk zu den Hebammen in der Umgebung.

Die Räume über der Spitzwegapotheke werden nun in eine moderne Praxis umgebaut. "Ich werde mir nur die neuesten und besten Geräte anschaffen, da ich mich auch langfristig niederlassen möchte." Zingerle sprüht nur so vor Ideen. Neben der Rundum-Versorgung nach den aktuellen Leitlinien, kann sie sich auch vorstellen, eine Vortragsreihe ins Leben zu rufen.

Beide Frauen verbindet die Lust am Arbeiten auf dem Land. Henghuber ist selbst vor knapp 20 Jahren nach Stuttgart von Empfingen gekommen: "Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen." Und auch Stefanie Zingerle sagt: "Ich bin mit meiner Heimatregion verwurzelt. Ich fühle mich im ländlichen Raum wohl."

Auf Facebook gibt es schon die Möglichkeit der Terminvergabe

Am Montag, 9. Januar, geht es los. Und die ersten Termine sind schon vergeben. Zingerle hat eine Praxis-Seite auf Facebook ins Leben gerufen. Die Telefonhotline hat derzeit übrigens der "Familienmanager", Fabian Zingerle, übernommen. "Ob er nun zwei oder drei Telefone bei sich hat, ist dann auch egal", erzählt die Hechingerin und lacht.