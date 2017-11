Empfingen Frank Surgallas erste Vernissage

Deshalb hat er auch sein Auto bunt angemalt. Drauf steht "Friedensbringer". Surgalla: "Das ist für mich das Symbol für Jesus. Mein Hauptanliegen ist, dass Menschen in Frieden kommen. Malerei ist dabei eine Innenschau für mich, in der ich eine Art Gleichgewicht schaffen kann. Ich kombiniere die harte Polarität in den Motiven mit einer Farbgebung, durch die Harmonie entsteht."

Die Bilder an der Wand – beeindruckend. Surgalla: "Ein Bild ist dein Spiegel. Malerei kann die Zeit anhalten, denn es hält den Spirit fest, den ich in diesem Moment des Entstehens empfunden habe. Wichtig sind mir die Augen. Denn man verliert sich, wenn man Menschen anschaut, immer in die Augen. Weil dort die Seele sitzt." Die erste Vernissage von Frank Surgalla in der Art und Antik-Galerie. Die Gäste staunen. Reden mit dem Künstler. Machen ihm Kaufangebote. Und Frank ist sichtlich zufrieden mit seinem ersten Auftritt. Er sagt: "Ich fühle mich bestätigt in dem, was ich an Unikaten schaffe. Darauf kommt es an. Denn je mehr man etwas reproduziert, desto mehr Energie geht verloren!"

Leider endete Franks erste Vernissage am Dienstagabend in der Art- und Antik-Galerie in Stuttgart. Haberkern: "Ich mache das immer so für neue Künstler – sie bekommen ihre Präsentation für vier Tage. Meine Erfahrung ist: Die meisten Bilder verkaufen sich am Tag der Vernissage."