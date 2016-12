Empfingen Flamme der brennenden Kerze kommt bis nach Empfingen

Für die Senioren wurde die Weihnachtsgeschichte in Form einer lebendigen Krippe erzählt, von den Pfadfindern in Szene gesetzt. "Die Weihnachtsgeschichte wurde in der Bibel aufgeschrieben, damit wir uns immer wieder daran erinnern", so Gruber. Sie gehöre zu den Geschichten, in denen die Menschen Gott entdecken. Die Welt sei manchmal überhaupt nicht liebenswürdig, wie man gerade in diesen Tagen erleben könne.

Im weiteren Programm erfreute die Querflötengruppe des Musikvereins Empfingen unter Leitung von Jugendleiterin Martina Baiker mit mehreren weihnachtlichen Liedern. Der Querflötengruppe gehörten neben Martina Baiker Anne Koch, Emilie Walter und Sabine Schuklies an.

Auch das Ehepaar Max und Marlene Rapp aus Locherhof bei Dunningen verstand es, wieder mit ihren Akkordeons der Weihnachtsfeier eine besinnliche und friedvolle Note zu geben.