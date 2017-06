Empfingen Fitness im aufstrebenden Kleinzentrum

Empfingen. Die Gemeinde Empfingen hatte am 9. Juli 2016 den von Unternehmer Pius Brendle anlässlich seines 80. Geburtstags gesponsorten Bewegungsparcours im Naherholungsbereich Täle eingeweiht. Jetzt bot die Herstellerfirma PlayparcAllwetter-Freizeit- Anlagenbau eine Serviceveranstaltung an. Ziel ist es, dass sich Interessierte mit dem Bewegungsparcours vertraut machen und erfahren, was alles machbar ist. Interessierte Besucher haben dabei die Möglichkeit, die Geräte selbst auszuprobieren, Übungsanleitungen zu bekommen und sich das Konzept des Outdoor-Fitnessparcours erläutern zu lassen.

Oliver Seitz, Sportwissenschaftler, zeigte eindrucksvoll, welche Möglichkeiten dieser Parcours bietet. Dabei gehe es nicht darum, viel Zeit zu investieren, sondern immer wieder mit kleinen Zeiteinheiten dran zu bleiben. Bürgermeister Albert Schindler konnte bei der Veranstaltung circa 20 interessierte Besucher, darunter auch das Ehepaar Pius Brendle, begrüßen. Er stellte die Freizeitanlage Täle insgesamt vor.

Schon drei mal fünf Minuten pro Woche können ausreichen