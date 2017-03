Empfingen Fischerhütte soll umgebaut werden

Empfingen. Das abgelaufene Jahr sei ein sehr reges gewesen, so Vorsitzender Andreas Briegel in seinem Bericht. Der geplante Um- und Anbau der Fischerhütte in Empfingen wurde verschoben. Schon traditionell gab es wieder verschiedene Veranstaltungen wie das Königsfischen, die Hockete, das Herbstfischen und eine Winterwanderung.

Auch 2016 gab es immer wieder Ärger mit einem zugeklebten Schloss an der Türe der Fischerhütte. Deshalb wurde für die Garage ein elektrischer Torantrieb eingebaut, um ungehindert Zugang zur Hütte zu bekommen. Mit einer Videokamera wollte man den Tätern auf die Spur kommen.

Zusammen mit dem Radfahrverein Empfingen gab es im April ein gemeinsames Helferfest. Beim Dorffest beteiligte sich der Fischereiverein immer gemeinsam mit dem Radfahrverein. Aus Fischingen waren die Jungfischer als Gast am Tälesee. In Rahme eines Gegenbesuches wird es dieses Jahr am Neckar zwei Gemeinschaftstermine geben. Auch das Ferienprogramm mit 29 Kindern war wieder ein großer Erfolg. Auch in diesem Jahr wird der Fischereiverein wieder mitmachen. Für die Pflege des Geländes um den Tälesee bedarf es einse neuen Aufsitzmähers. Die Gemeinde Empfingen hat den dafür erforderlichen Betrag in Höhe von 13 000 Euro in ihre Haushaltsberatung aufgenommen. Jetzt gilt es nur noch auszuschreiben.