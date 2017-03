Empfingen Fischer wollen Wasserpest im Tälesee bekämpfen

Im Jahr 2016 sei am Tälesee die Arbeit mehr im Vordergrund gestanden als das Angeln. Dies mache sich in recht bescheidenen Zahlen in der Fangstatistik bemerkbar. Gefangen wurden nur 74 Forellen, ein Zander und fünf Hechte. Besetzt wurde der See mit 88 Kilogramm Forellen. Die bescheidenen Fangmeldungen dürften kein Ergebnis eines mageren Fischbestandes sein, da man immer wieder auch große Fische im Wasser erkenne. Vielmehr dürfe es eine Folge der mittlerweile doch recht massiven Verbreitung der Wasserpest sein.

Walter sagte: "Nicht nur den Badegästen macht dieser Zustand stark zu schaffen. Auch uns Anglern wird die Ausübung unseres Sports dadurch massiv erschwert. Vom Fischereiverband gibt es die Aussage, dass viele Seen dieses Problem haben und es dafür kein Patentrezept gäbe."

Schon beim damaligen Ausbaggern des Sees wurde vorausgesagt, dass es in den ersten Jahren ein vermehrtes Wasserpflanzenwachstum geben würde. Im Lauf des Jahres würde das Wasser wieder trüber werden und das Pflanzenwachstum dadurch wieder zurückgehen. Andreas Walter wies ausdrücklich darauf hin, dass es sich weder um Algen noch um Schlingpflanzen handele. Es seien lediglich normale Unterwasserpflanzen, von denen keine Gesundheitsgefahr ausgeht. Für das Leben im Wasser sind diese Pflanzen Nahrung, Versteck, Laichplatz und Sauerstoffspender.