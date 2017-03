Empfingen Fischer blicken auf ein ereignisreiches Jahr

Empfingen. Die Empfinger Fischerhütte muss saniert werden. Dazu soll ein Anbau kommen. Das ist in der Hauptversammlung des Fischereivereins Anker bekannt geworden. Das abgelaufene Jahr sei ein sehr reges gewesen, so Vorsitzender Andreas Briegel in seinem Bericht. Der geplante Um- und Anbau der Fischerhütte in Empfingen wurde verschoben. Schon traditionell gab es wieder verschiedene Veranstaltungen wie das Königsfischen, die Hockete, das Herbstfischen und eine Winterwanderung. Zusammen mit dem Radfahrverein Empfingen gab es im April ein gemeinsames Helferfest. Beim Dorffest beteiligte sich der Fischereiverein immer gemeinsam mit dem Radfahrverein. Aus Fischingen waren die Jungfischer als Gast am Tälesee. In Rahmen eines Gegenbesuchs wird es dieses Jahr am Neckar zwei Gemeinschaftstermine geben. Auch das Ferienprogramm mit 29 Kindern war wieder ein großer Erfolg. Auch in diesem Jahr wird der Fischereiverein wieder mitmachen. Da es für Bürgermeister Albert Schindler das letzte Jahr seiner Amtszeit ist, überreichte Andreas Briegel ihm eine Flasche Wein. Er bescheinigte Schindler, bürgernah zu sein.