Baden-Württembergs "First Lady" Gerlinde Kretschmann trug sich gestern ins Goldene Buch Empfingens ein. Bürgermeister Albert Schindler freute sich wie ein Schneekönig, dass der hohe Besuch den Weg ins Empfinger Rathaus gefunden hatte. Gerlinde Kretschmann kam gemeinsam mit ihren beiden Schwestern Brigitte Strobel und Mechthilde Schnitzer zur Stippvisite nach Empfingen. Der Bürgermeister begrüßte die drei Damen stilgerecht mit Sekt und Häppchen und einem kleinen Stehempfang. Schindler erzählte Kurioses und Wissenswertes zur Geschichte Empfingens und meinte stolz, dass es gelungen sei, in der Gemeinde viel Gewerbe anzusiedeln. So gebe es mittlerweile viele Arbeitsplätze im Ort. Und Empfingen habe auch eine lange Geschichte. Foto: Baum