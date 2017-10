Empfingen Ferdinand Truffner gibt jetzt den Takt an

Schon bevor das Wahlergebnis in der Tälesee-Halle offiziell verkündet wird, ist zu ahnen, dass es eine Entscheidung im ersten Durchgang gegeben hat. Truffner trifft gemeinsam mit seiner Ehefrau um kurz vor 19 Uhr an der Tälesee-Halle ein. Er freut sich, möchte aber noch nichts sagen.

Drinnen sind alle Plätze an den Tischen der gerade zu Ende gehenden Kirbe belegt. Die Empfinger warten gespannt auf das Ergebnis. Um kurz nach 19 Uhr ist es dann so weit: Bürgermeister Albert Schindler tritt vor die Menschenmenge und sagt: "Wir haben heute den fünften Empfinger Bürgermeister der Nachkriegszeit gewählt." Er verkündet das eindeutige Votum für den Verwaltungsfachmann Truffner: 83,8 Prozent. Das Publikum applaudiert. Die Wahlbeteiligung ist jedoch niedriger ausgefallen als erwartet: Nur 63,5 Prozent der Empfinger haben gewählt. Schindler verkündet die Ergebnisse der anderen zwölf Kandidaten. Die zweitgrößte Stimmenzahl hat die Empfingerin Eugenia Jung mit 7,7 Prozent erhalten.

Nach einer kurzen Glückwunschrede von Landrat Klaus Rückert tritt Truffner ans Mikrofon: "Liebe Bürger von Empfingen, Wiesenstetten und Dommelsberg: Geil! Wir sind überwältigt von diesem Ergebnis", spricht er für sich und seine Frau, die am Wahltag ihren ersten Hochzeitstag haben. Jetzt habe er nur noch einen großen Wunsch: "Wir suchen ab sofort in Empfingen, Wiesenstetten oder Dommelsberg eine Wohnung. Die schönste Wohnung gewinnt." Dann bleibt ihm nur noch zu sagen: "Ich freue mich auf die nächsten Jahre oder Jahrzehnte mit Ihnen." Jedem Besucher in der Tälesee-Halle gibt er ein Freigetränk aus. Ab Dienstag wolle er erst einmal Urlaub machen.