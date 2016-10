Empfingen Feinstaub-Alarm für Kindergarten?

Empfingen. Noch immer steht die umstrittene Entscheidung über die Ausweitung der Shell-Tankstelle zu einem Autohof aus. Vor allem der Lärmschutz stand bisher zur Debatte.

Schindler hatte am 16. September in unserer Zeitung angekündigt, dass die Entscheidung über den Autohof in der kommenden Ratssitzung anstehen sollte. Wer dann den Sitzungsverlauf anschaute, sah aber nichts von diesem Thema. "Wir hatten die Shell bezüglich unserer Gutachter-Expertise um Stellungnahme gebeten, allerdings kam die Antwort nicht rechtzeitig, sodass wir das Thema auf die nächste Gemeinderatssitzung verschieben mussten", so Schindler. Er lässt durchblicken, dass Gutachter beider Seiten zumindest in einzelnen Punkten eine unterschiedliche Auffassung haben. "Es wäre am besten, wenn sich beide Gutachter an einen Tisch setzen würden." Mit Schindler als Zuhörer.

Genau hinhören sollte man auch bei dem, was die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), Eigentümerin der anliegenden Wohnsiedlung Reichenhalden, zu sagen hat.