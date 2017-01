Empfingen Fastnacht 1731 in Innsbruck verboten

Empfingen. Das Fastnachtsbrauchtum in Amras – ein Stadtteil von Innsbruck – ist schon sehr alt. Bereits 1653 wurden in Amras "höchst sträfliche Insolentien" (Unverschämtheiten) und "Ungebühr" beim Schellenschlagen festgestellt. 1731 wurde Fastnacht in Innsbruck verboten, hat sich jedoch auf die umliegenden Gemeinden verlegt. Das Fastnachtsbrauchtum wird seither durch die Amraser Matschgerer gepflegt.

Seit rund 25 Jahren findet jährlich in der Vorfastnacht das Matschgerer- und Mullerschaugn statt. Eine Saalveranstaltung, bei der sich die Gruppen der Nachbarorte bei ihren traditionellen Schuhplattler-Tänzen, den Applaus und den anschließenden Freitanz redlich verdienen.

Die Figuren der Amraser Matschgerer sind "Der Bujatzl", "Der Herr", "Die Hexen" (Hexerich), "Der Kurz" (Da Schiane), "der Zaggaler" (am Hut Gams oder Goasfell, schwarze und weiße Gigglfedern), "Der Zottler" (am Hut weißes Schaffell und Greifvogel) und "Der Bär mit seinem Treiber". Sie reihen sich damit in die alte Tradition der Tiroler Fastnacht ein. Fasnacht ist übrigens in Amras und Umgebung Sache der Burschen und Männer. "Weibsbilder" werden dort nicht geduldet, zumindest nicht um Fasnacht in den traditionellen Gewändern zu machen.