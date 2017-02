Närrische Stunden in der "Matrosa-Schier": Von 2005 bis 2012 hatte die Empfinger Kameradschaft Matrosen (Jahrgang 1975/1976) die närrische "Matrosa-Schier" in der Fasnetszeit jedes Jahr geöffnet. Dann gab es eine mehrjährige Pause. Zu den Narentagen wurde die Kameradschaft gefragt, ob sie die "Matrosa-Schier" wieder öffnet. Die Kameradschaft kam diesem Anliegen am Samstag der Narrentage gerne nach. Dicht gedrängt wollten die Besucher diese Kameraschafts-Party kennenlernen, in den ersten Stunden die Auswärtigen, dann zu später Stunde immer mehr die Empfinger selbst. Am vergangenen Freitag hatte die "Matrosa-Schier" nochmals geöffnet. Traditioneller Besuch kam auch von der Lombakabell, die musikalisch natürlich gleich einheizte. Am kommenden Fasnetswochenende wird die "Matrosa-Schier" nicht öffnen, denn es gibt im Flecken genug Angebote. Foto: Baiker