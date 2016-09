Empfingen Esken empfiehlt "langen Atem" bei Warten auf mehr Kinder

Zum dritten Mal seit ihrer Wahl im Jahr 2009 besuchte die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken auf ihrer Sommertour durch den Wahlkreis die Gemeinde Empfingen. Bevor es jedoch im Rathaus ins Detail ging, stattete sie dem Seniorenheim im Ortszentrum einen Besuch ab, feiert dieses doch noch in diesem Monat sein zehnjähriges Bestehen. 24 Betten in modernen Einzelzimmern stehen dort dem Betreiber Pasodi (Paritätische Sozialdienste) zur Verfügung, Tagespflege ist möglich, erläuterte Verwaltungsleiterin Jutta Bühner. 22 Arbeitsplätze, auch in Teilzeit, wurden geschaffen. Die Warteliste von Einheimischen für einen Platz im Seniorenheim sei lang.

Auf dem Weg zum Rathaus zeigte Bürgermeister Albert Schindler die bauliche Entwicklung im Ortskern mit Millionenbeträgen aus zwei Sanierungsprogrammen des Landes, wobei auch zwölf seniorengerechte Wohnungen mit Hilfe der Gemeinde entstanden. Ein drittes Programm werde derzeit aufgelegt. Die Grundausstattung in Empfingen sei für eine Gemeinde dieser Größenordnung weitgehend gesichert, so Schindler, der seit fast 30 Jahren das Amt des Bürgermeisters versieht und sein Rathaus schon als Schüler kennengelernt hat, als da noch der Schulsaal war. Er zeigte sich erleichtert, dass es mit Hilfe des Landes und der Gemeinde gelungen sei, die ärztliche Versorgung in Empfingen zu sichern und das "im Notstandsgebiet Kreis Freudenstadt", was die ärztliche Versorgung auf dem Land betreffe.

Die drei Kindergärten der Gemeinde halten Plätze für Kleinkinderbetreuung vor. Für den Kindergarten in Wiesenstetten, in dem die Kinderzahlen zurückgehen, suche man derzeit nach einer Lösung. Dazu empfahl Bundestagsabgeordnete Saskia Esken "langen Atem", zumal abzusehen sei, dass die Zahl der Kleinkinder wieder ansteige. Die Grundschule mit sieben Klassen und rund 140 Kindern sei gesichert, zudem ist Empfingen Außenstelle der Werkrealschule mit Sulz und Vöhringen mit 40 Kindern der Klassen fünf bis sieben. In den über 20 Vereinen der Gemeinde wird gezielte Jugendarbeit betrieben. Der Gemeinderat hat die Stelle der Jugendreferentin auf 100 Prozent aufgestockt. Nicht fehlen durften die bekannten Verkehrsprobleme rund um Empfingen, zu denen der Bürgermeister einmal mehr die Ziele und Absichten der Gemeinde formulierte.