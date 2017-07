Empfingen Erster Kandidat wirft Hut in den Ring

Ende September will er sein Programm vorstellen

Gewählt wird in Empfingen am Sonntag, 15. Oktober. Die Bewerberfrist endet am 25. September. Truffner erklärte am gestrigen Montag, dass er Ende September seine Person und sein Programm den Empfingern vorstellen werde. Dies will er in mehreren öffentlichen Wahlveranstaltungen nach Ablauf der Bewerberfrist umsetzen. "Bis September bin ich als Ortsvorsteher in Nabern gefordert." Während der Sommerferien werde er jedoch mit Bürgern, Vereinen und Kommunalpolitikern das Gespräch suchen wollen, "um aus erster Hand zu erfahren, was die Empfinger, Wiesenstetter und Dommelsberger von einem guten Bürgermeister erwarten."

Als einen der Gründe für seine Bewerbung nennt Truffner die "Mentalität der Empfinger": "Ich begegne hier lauter schaffigen Leuten, was auch meinem eigenen Naturell entspricht. Deshalb glaube ich, dass wir gut zueinander passen könnten."

Gut passe dem aus Bieringen stammenden Truffner auch, dass in Empfingen das Vereinsleben floriert. "In meiner Freizeit bin ich selber ehrenamtlich aktiv, dies als Blasmusiker und Feuerwehrmann."