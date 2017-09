Empfingen Erfahrungen aus der Wirtschaft

Kommunalpolitische Erfahrung besitzt Theunissen nicht. Bisher habe er sich bei der katholischen Kirchengemeinde Heilig’ Kreuz in Horb, zu deren Seelsorgeeinheit auch Wiesenstetten gehört, sowie auf Wunsch auch beim Ihlinger Filialausschuss mit eingebracht. "Ansonsten freilich bin ich schon von Kind an immer ein politisch interessierter Mensch. Das war auch damals bereits in meiner Heimat am Niederrhein so."