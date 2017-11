Empfingen Er war beruflich und sportlich in Empfingen engagiert

Der gebürtige Weidener, später in Aistaig und Empfingen daheim, war dank seiner unerschrockenen, humorvollen und den Menschen stets freundlich zugewandten Art in der Region bekannt und beliebt.

In Weiden ist Albert Roth als Sohn eines Schreinermeisters am 15. März 1922 zur Welt gekommen und dort mit einem Bruder und zwei Schwestern aufgewachsen. Nach der Schulzeit lernte er in Oberndorf das väterliche Handwerk, wurde bald nach seiner Lehrzeit zum Arbeitsdienst eingezogen und erlebte den Zweiten Weltkrieg als Soldat in Russland und den Ländern des Balkan. Während seiner Zeit als Kriegsgefangener in Jugoslawien meldete er sich zur Arbeit in einer Baufirma und entdeckte dort sein Talent fürs Entwerfen und Planen. Nach seiner Heimkehr studierte Albert Roth an der Stuttgarter Staatsbauschule Architektur. Nach dem Studium sammelte er zunächst im Oberndorfer Architekturbüro Heckler praktische Erfahrungen und wagte dann als Architekt für Hoch- und Tiefbau den Sprung in die Selbstständigkeit.

Anfang der 1950er-Jahre lernte er die älteste Tochter des Empfinger Bauunternehmers Johann Schäfer, "‘s Schäfers Mariele", kennen und lieben. Am 23. Oktober 1954 war die Hochzeit, und übers Jahr kam die Tochter Marianne zur Welt. Für den jungen Familienvater begann nun die Zeit des Pendelns zwischen seinem Büro in Aistaig und dem Familiendomizil in Empfingen, und an beiden Orten war er nicht nur beruflich, sondern auch sportlich engagiert, in Empfingen bei der Sportgemeinschaft und beim Schützenverein "Freischütz".