Empfingen Entscheidung über Zukunft ist offen

Empfingen. Eigentlich hätten beide Jugendreferentinnen des Hauses Nazareth in Sigmaringen den Jahresbericht über das Schuljahr 2015/16 vor dem Gemeinderat vorstellen sollen. Stattdessen ist nur Katja Hirlinger erschienen. Ihre Kollegin, Heide Kehrer, die seit 1. September zusätzlich in Empfingen angestellt ist, fehlte. Udo Bartsch, Referatsleiter des Hauses Nazareth, hat keine gute Nachricht für die Gemeinderäte: "Heide Kehrer ist seit Dezember nicht mehr arbeitsfähig." Er nennt eine Krankheit als Ursache. Wie lange die 24-Jährige ausfällt, sei derzeit ungewiss. Doch Bartsch wolle die offene Jugendarbeit, die Kehrer seit September hauptsächlich übernommen habe, deswegen nicht ruhen lassen. Bartsch selbst möchte einspringen, und mit ihm werde sich noch ein weiterer Kollege des Hauses Nazareth, Andreas Gehrmann aus Haigerloch-Stetten, um die Angebote in Empfingen kümmern.

Die beiden Männer wollten nicht nur Krankheitsvertretung machen, sondern das Angebot auch noch ausbauen. Das Jugendreferat habe schon daran gedacht, mehr Angebote speziell für Jungs zu planen. Auch die Wochenendangebote sollten ausgebaut werden.

Was in der Vergangenheit bewegt worden ist, hat Katja Hirlinger vorgetragen. Besonders gut habe sich der Teenie-Treff entwickelt. Die Zahl der Jugendlichen, die den Treff besuchen habe sich von drei auf 50 gesteigert. Beim Mädchencafé habe sich die Besucherinnenzahl im vergangenen Jahr zwischen 77 und 107 bewegt. Auf sehr geringe Nachfrage sei hingegen der offene Treff gestoßen. Man überlege sich, wie es mit diesem Angebot weitergehen könnte.