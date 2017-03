Empfingen Empfinger wollen Französisch lernen

Empfingen. Den Kurs wird die Französin Monique Rumpler aus Mühringen ehrenamtlich leiten. Margit Kaufmann aus Empfingen, die sich schon auf den Kurs freut, sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Monique Rumpler hat schon vor Jahren einen VHS-Kurs in Französisch geleitet. Jetzt haben wir ein paar Leute, die damals im Kurs waren, gefragt, ob sie Interesse an einem privaten Angebot haben." Von einigen sei schon Interesse geäußert worden. Kaufmann sagt: "Wir wollen nicht nur einmal im Jahr in La Roche-Blanche Französisch reden." Sie hofft, in dem Kurs, der ab morgen einmal monatlich im Empfinger Restaurant Seeblick stattfinden soll, ihre Konversation auf Französisch zu verbessern.

Bisher haben die Empfinger, die zwar gerne ihre Bekannten und Freunde in La Roche-Blanche besuchen, aber nur wenig oder kein Französisch sprechen, anderweitig beholfen. Ein regelmäßiger Teilnehmer an den Austauschfahrten berichtet: "Es gibt bei unseren Austäuschen einige Franzosen, die gut Deutsch können, manche Empfinger sprechen auch Französisch. Die Verständigung in der Gruppe funktioniert immer gut, weil wir uns gegenseitig helfen." Beim gemeinsamen Einkehren beispielsweise setze man sich immer so hin, dass ein deutsch sprechender Franzose oder ein französisch sprechender Deutscher in der Nähe von denjenigen sitzen, die der anderen Sprache nicht mächtig sind. Einer derjenigen Franzosen, die gut Deutsch sprechen, sei der derzeitige Partnerschaftsausschussvorsitzende Jean-Pierre Denizop.

Der Französischkurs am morgigen Mittwoch, 15. März, beginnt um 19 Uhr. Sprachinteressierte aller Sprachniveaus können sich beteiligen.