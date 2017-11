E ine Delegation aus Empfingen hat am jährlich stattfindenden Apfelfest in der französischen Partnergemeinde La Roche Blanche teilgenommen. Der Markt mit verschiedenen Apfelsorten aus der Region, Käse- und Wurstspezialitäten, regionalen landwirtschaftlichen Produkten und vielen anderen markttypischen Angeboten findet traditionell am 11. November statt und jährte sich dieses Jahr bereits zum 28. Mal. Seit 1999 ist Empfingen mit einem Stand vertreten, an dem Brezeln und Bier angeboten werden. Der 11. November ist in Frankreich ein Feiertag im Gedenken an das Ende des ersten Weltkriegs. Xaver Kleindienst nahm als offizieller Vertreter der Gemeinde Empfingen an der Gedenkfeier in La Roche Blanche teil. Auf dem Foto sind die Empfinger Margit Kaufmann, Xaver Kleindienst, Renate Baiker, Dieter Lange und Elmar Schmitt zu sehen. Ebenfalls auf dem Foto sind Gilles Courtens und Jan-Pierre Denizot, Vertreter der Confrérie des Croqueurs de Pommes d’Auvergne im traditionellen Gewand der Bruderschaft. Foto: Privat