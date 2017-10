Empfingen Empfinger siegen

Empfingen/Haigerloch-Trillfingen. Der TSV Trillfingen hat am Wochenende ein dreitägiges Oktoberfest veranstaltet. Dabei gab es am Samstag zum zweiten Mal das Jack-Schneiker-AH-Turnier zur Erinnerung an einen TSV-Vereinsfunktionär und -spieler, der bereits im Alter von 50 Jahren verstorben war.