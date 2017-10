Der Schuljahrgang 1936/37 aus Empfingen feierte in geselliger Runde sein 80er-Fest. Zur Schulzeit bestand der Jahrgang aus jeweils 24 Mädchen und Jungen. Der Tag begann auf dem Empfinger Friedhof, wo Jahrgänger Karl Briegel die Teilnehmer herzlich begrüßte. In der Friedhofskapelle wurde für die verstorbenen Jahrgänger, Lehrer und Pfarrer gebetet und beim anschließenden Gräberbesuch an den einzelnen Gräbern Blumengebinde niedergelegt und so der verstorbenen Männer und Frauen ehrend gedacht. Das festliche Essen im Hotel Empfinger Hof ließen sich die Teilnehmer schmecken. Dann wurde nachmittags das Jahrgangstreffen im Sportrestaurant Seeblick fortgesetzt. Bei Kaffee und Kuchen war man gemütlich beisammen. Den ganzen Tag wurde die Gelegenheit genutzt, die Schul- und Jugendzeit bis ins aktuelle Leben aufzufrischen. Eine Besonderheit ist es, dass alle 24 Jungen in Empfingen wohnten und damit ihrem Heimatort treu geblieben sind. 38 Jahrgängerinnen und Jahrgänger samt Partnern und die Frauen der verstorbenen Kameraden haben an der Feier teilgenommen. Unter den fünf auswärtigen Frauen hatte Peggy Seegmüller aus Friedberg bei Augsburg die weiteste Anreise. Das 80er-Fest war für alle Teilnehmer ein schöner Tag, an den sie sich noch lange gerne erinnern werden. Foto: Gaus