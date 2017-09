"Darf ich Sie einladen, uns bei unserer Konfirmandenaktion zu unterstützen?", hörten am vergangenen Samstag wieder viele Besucher bei Netto und Lidl in Empfingen. Die Konfirmanden aus Empfingen sammelten Lebensmittel für den Tafelladen in Sulz. Zeitgleich starteten die Konfirmanden aus Mühlheim und Renfrizhausen dieselbe Aktion in Sulz. Lange haltbare Produkte gibt es in den Regalen der Tafel nämlich eher selten, hatten die Jugendlichen zuvor im Konfirmandenunterricht erfahren. Motiviert und informiert baten sie daher die Einkäufer einfach, ein Produkt mehr einzukaufen und dieses danach für die Tafel zu spenden. Nudeln, Reis, Mehl und viele andere Produkte sind zusammengekommen. Vier übervolle Einkaufswagen. Die Jugendlichen waren überrascht, wie leicht es ist, etwas für andere zu tun. Beim Erntedankgottesdienst am kommenden Sonntag, 24. September, um 10.30 Uhr werden die Konfirmanden in der Kapelle davon berichten und das Ergebnis zeigen. Anschließend werden die Lebensmittel an die Tafel in Sulz übergeben. Foto: Henger