Empfingen Empfinger gewinnen zum ersten Mal die Lagerolympiade

Dem Motto entsprechend wurden die Zelte dekoriert. Weitere zwölf Gruppen belebten den Jahrmarkt mit der Geisterbahn, dem Gaukler, einem Dosenwerf-Stand und vielem mehr. Passend zum Thema begann das Zeltlager am Samstagnachmittag damit, dass es die Möglichkeit gab zu jonglieren, Einrad zu fahren oder ein Lebkuchenherz selbst zu gestalten. Der Abend endete mit Stockbrot am Lagerfeuer. Nachdem am Samstagmorgen beim "Markt der Möglichkeiten" lustige Luftballontiere geknotet wurden, startete nach dem Mittagessen endlich die heiß ersehnte Lagerolympiade, das absolute Highlight jedes Zeltlagers. Zwölf Stationen mussten unter Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Treffsicherheit absolviert werden. Und so kämpften alle 13 Gruppen um den ersten Platz und den Wanderpokal. Auch am Abend musste noch ein Wettkampfspiel absolviert werden, um kostbare Punkte für den Pokal zu erzielen. "Apfeltauchen" hieß das Spiel, welches die Empfinger gegen zwei andere Gruppen spielen musste. Mit viel Geschick und dem vollen Körpereinsatz der jüngsten Empfinger Teilnehmerin, der sechsjährigen Lucy Perk, gewannen die Empfinger dieses Spiel. Lucy Perk war danach zwar von Kopf bis Fuß nass, da sie regelrecht in der Wanne gebadet hatte, aber dieser Einsatz zahlte sich auch voll aus. Denn nach mehr als 25 Jahren Zeltlager gewann die Empfinger Gruppe zum ersten Mal den ersten Platz bei der Lagerolympiade und nahm somit den heiß begehrten Wanderpokal mit nach Hause. In freudiger Stimmung endete das Zeltlager mit einem Dosenwerfspiel, bei dem die Betreuer gegen die Jugendlichen spielten und mit Wasserbomben den Dosenturm der anderen Gruppe zerstören mussten. Natürlich landeten dabei die Wasserbomben weniger auf den Dosen als bei den Kindern und Betreuern am Körper. Bei insgesamt mehr als 160 Kindern und 40 Betreuern war es naheliegend, wer das Duell mit den Wasserbomben gewann und wer nass nach Hause gehen musste. Auch die Empfinger Jugendleiterin Anika Warnke stieg nass ins Auto, was für sie jedoch nach dem Einsatz und dem Sieg ihrer Jugendgruppe absolut zu ertragen war.

Nächstes Jahr wird das Pfingstzeltlager in Flözlingen stattfinden und die Empfinger Jugendgruppe wird auch dort wieder vertreten sein, um zu versuchen, den Wanderpokal erneut mit nach Hause zu nehmen.