Empfingen Empfinger Feuerwehr genießt Ausflug

Der Samstag begann bei strahlenden Sonnenschein mit einer Fahrt zum Feldberg, gefolgt von einem Besuch in der Stadt Staufen. Am Abend durfte in Freiburg-Umkirch beim Oktoberfest bei bester Laune kräftig geschunkelt werden.

Am Sonntag gab es dann eine kleine Wanderung auf dem Schauinsland. Zum Abschluss des fröhlichen Wochenendes wurde die Ritters Weinstube besucht.