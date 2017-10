Empfingen Empfinger feiern bis tief in die Nacht

Empfingen. Gemeinsam mit zahlreichen Empfingern hat Wahlsieger Ferdinand Truffner am Sonntagabend noch lange gefeiert. Er sagt unserer Zeitung: "Wir sind in die Krone nach Wiesenstetten gegangen, die war voll. Bis halb zwei haben wir noch gefeiert." Auch Horbs OB Peter Rosenberger habe zu den Gästen gehört. Ab heute gönnt sich Truffner erst einmal vier Tage Urlaub in den Bergen. Am Wochenende sei er dann schon wieder als Ortsvorsteher in Nabern/Kirchheim unter Teck gefragt. Seit drei Jahren ist er dort in seinem Amt. Seine dortige Verpflichtung endet automatisch dadurch, dass er eine Ernennungsurkunde zum Bürgermeister von Empfingen erhält.

Zufrieden mit Wahlkampf

Auf seinen Wahlkampf blickt der Kandidat, der sich im Juli als Erster für die Wahl beworben hatte, mit Zufriedenheit zurück: "Es ist alles perfekt gelaufen. Meine Veranstaltungen waren gut besucht." Außerdem habe er viele Gespräche mit Vereinen geführt. Das wolle er auch weiterhin beibehalten.