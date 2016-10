Empfingen Empfingen zeigt viele Pluspunkte

Beim Abschlussgespräch war von Bürgermeister Albert Schindler noch einiges zu erfahren. Die Gemeinde Empfingen nimmt im Jahr rund zwei Millionen Euro Gewerbesteuern ein. Damit dies so bleibt, sei es wichtig, Arbeitsplätze zu schaffen. Ziel sei es, in Empfingen 2000 Arbeitsplätze zu schaffen.

Bei 4000 Einwohner gibt es statistisch gesehen rund 2000 Erwerbsfähige, und in Empfingen gibt es bereits 1600 Arbeitsplätze.

Bezüglich des Angebotes an regenerativer Energie könnte Empfingen heute ohne die Stromkonzerne auskommen, da das Anbot größer ist als das was Empfingen verbraucht.

Weiter war von Ralf Mayer zu erfahren, dass die Firma Biopell in der Vergangenheit allein 40 Millionen Euro investiert habe, davon allein für das Kraftwerk, das die Energie für die Pelletsproduktion liefert, 25 Millionen Euro.

Nach der Betriebsführung ging es weiter in das Empfinger Heimatmuseum, wo schon Roland Walter, Erhard Schweizer und Dieter Reich auf die Gäste warteten. Roland Walter begrüßte und stellte gleich fest, dass das Heimatmuseum ein Kleinod der dörflichen Kultur ist. Beim Rundgang erfuhren die Gäste von Dieter Reich vieles über Empfingen, dabei aber auch, was eine kleine Gruppe Ehrenamtlicher leisten kann. Beim Rundgang gab es noch eine Überraschung. Eine Bank im Erdgeschoss, Teil einer Biertischgarnitur, war im Landkreis Tomaszowski produziert worden, wie die Gäste an Hand von Produktionskennzeichen erkennen konnten. Die Besucher trugen sich noch in das Gästebuch ein.

Das gesamte Programm für die Delegation, bestehend aus Landrat, Gemeindevorsteher, Bürgermeister, Finanzverwalter, war dicht bepackt. Allein schon die Fahrt von Tomaszowski nach Freudenstadt war rund 1500 Kilometer lang und dauerte zwei Tage. Sie wurde mit einem kleinen Bus bewältigt. Untergebracht war die Delegation im Hotel Adler in Freudenstadt. Am Freitagmorgen ging es nach Hallwangen (zum Barfußpark und zur Bergwerkbesichtigung). Am Nachmittag war Empfingen der Gastgeber. Am Abend zeigte Dekan Markus Ziegler den Gästen die Taborkirche in Freudenstadt.

Am Samstag stand Schopfloch auf dem Programm. Im Schopflocher Rathaus gab es eine Arbeitssitzung mit allen Bürgermeistern, wobei es um eine mögliche Zusammenarbeit bei allen denkbaren kommunalen Themen ging. Mittagessen gab es auf dem Biolandhof Kugler. Am Nachmittag gab es eine Ausfahrt auf den Kniebis zur Aussichtsplattform Ellbachseeblick, danach eine Führung auf dem Lotharpfad mit Rangern vom Nationalpark.

Am Spätnachmittag durfte auch eine Führung in der Traube Tonbach nicht fehlen. Das Abendessen wurde in der Pudelsteinhütte in Tonbach eingenommen. Dabei wurden Baiersbronner Schätze durch die Traube Tonbach serviert.

Am Sonntag war Eutingen dran. Nach dem Gottesdienst in Eutingen wurde zum Schlachtfest des Sportvereins Göttelfingen eingeladen, wobei der Musikverein unterhielt. Heute heißt es Abschied nehmen und eine zweitägige Rückreise anzutreten.