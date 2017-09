Empfingen "Empfingen kennt die ganze Republik"

Empfingen (db). 13 Kandidaten treten zur Bürgermeisterwahl in Empfingen an. Viele von ihnen sind durch die großen Werbeplakate oder das Werbevideo, über das auch viele Medien berichtet haben, auf die Wahl aufmerksam geworden. Kleindienst sagt: "Mich freut es, dass wir so viel Auswahl haben." Rund 20 Interessenten hätten das Gespräch mit Gemeindevertretern gesucht, nicht alle von ihnen haben sich dann beworben, sagt er. Dass es letztlich 13 Kandidaten werden, hat aber auch Kleindienst überrascht. Ursprünglich habe er nur mit fünf oder sechs Kandidaten gerechnet. Zwar habe man sich mehr als einen Verwaltungsfachmann gewünscht, aber die Kampagne habe noch einen positiven Nebeneffekt für die Gemeinde: "Empfingen kennt jetzt die ganze Republik", sagt Kleindienst.