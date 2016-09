Empfingen Einstieg in E-Mobilität geplant

Empfingen. In gleich vier James-Bond-Filmen kam der Mini-Moke vor – eine Art kleiner Geländewagen ohne Dach und Türen. Ein Wagen, mit dem man gerne einfach nur zum Spaß an den Strand fahren möchte. In dieses Spaßmobil setzte sich bei der Einweihung des Innovationscampus auch Prinz Georg Friedrich von Preußen. Nadja Gerblich, die mit weiteren Kollegen den Stand der Standard Motorenwerke mit dem Moke Model 1 betreute, erklärte dem Prinzen, was es mit dem Wagen auf sich hat. "Es handelt sich um einen Fun-Wagen, bei dem hinten eine Musikanlage eingebaut ist." Das Auto soll auf dem Innovationscampus weiterentwickelt werden. Gerblich sagt: "Wir haben vor, damit in die Elektromobilität einsteigen." Auch eine Traktorversion sei langfristig geplant. Eine Zulassung für das Auto soll noch in diesem Jahr kommen.

Dem Prinzen gefiel es. Er setzte sich in das Auto und drehte auch gerne einmal den Zündschlüssel herum. Später ließ er sich in dem Moke als Taxi über das Campus-Gelände fahren.