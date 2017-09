Empfingen Einsatz für die Heimatgeschichtsforschung

Weder die sommerliche Hitze noch verschneite Winter können ihn davon abhalten, seine wöchentlichen Besuche in verschiedenen Archiven des Landes durchzuführen. Ob mit Fahrrad oder Zug, er kommt auch ohne Auto überall hin.

An dem über die Kreisgrenzen bekannten Lokalhistoriker kommt kein Buch- oder Forschungsprojekt zwischen Freudenstadt, Tübingen und Sigmaringen vorbei. Bittet man ihn um seine Hilfe bei Recherchen in den Archiven der Umgebung, kann er nicht nein sagen. Er kennt sich in den Staatsarchiven von Sigmaringen, Stuttgart und Ludwigsburg ebenso aus wie im Diözesanarchiv Rottenburg oder den Ortsarchiven des Kreises Freudenstadt oder Umgebung. Mit seiner bescheidenen Art und seinem erfrischenden Humor ist er ein gern gesehener Gast und erfährt Wertschätzung und Anerkennung sowohl vom Kreisarchiv als auch von den Ortschaften, für die er schon geforscht hat. Neben dem zuletzt veröffentlichen Heimatbuch in Dettensee arbeitet er derzeit am Heimatbuch für Rexingen und Bildechingen sowie an einigen kleineren Forschungsprojekten.

Seinen 70. Geburtstag verbringt er am Samstag, 23. September, mit Freunden in Schwäbisch Gmünd mit Binokel spielen und dem einen oder anderen Glas Wein.