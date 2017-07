Nach dem Bericht über eine etwa 30 Jahre alte aus dem mexikanischen Bundesstaat Puebla stammende Agave stricta im Garten von Kakteenexperte Holger Dopp in unserer Zeitung haben sich einige Leser bei Dopp gemeldet. Sie wollten sich die seltene Blüte anschauen. Wie bei Agaven üblich öffnen sich die Blüten zunächst im unteren Teil der Blühzone. Tag für Tag wandert diese Blühzone ein kleines Stück weiter nach oben, so dass nach etwa 14 Tagen die Spitze des Blütenstandes erreicht ist. Und dann beginnt auch das langsame aber unaufhaltsame Absterben dieser Agave, die alle Kraft in die Bildung des hohen Blütenstandes investiert hat. Als hapaxanthe Pflanzen blühen Agaven nur einmal in ihrem langen Leben, das heißt, ihre Individualentwicklung ist mit der erstmaligen Frucht- und Samenbildung endgültig abgeschlossen. Vor mehr als 30 Jahren erhielt Dopp von einem argentinischen Pflanzensammler Standortsaatgut dieser Agave, das er dann etwas später erfolgreich ausgesät hat. Foto: Dopp