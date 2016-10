Empfingen "Eine Predigt aus Holz und Glas"

Gruber sprach noch das Abendmahl und den Altar an. Was von alle dem ist am wichtigsten, so seine Frage. Jesus selbst gebe die Antwort. "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen." Gruber sagte weiter: "Der Altar, den Jens Fechter gemacht hat, ist nicht nur ein Möbelstück, sondern eine Predigt aus Holz und Glas, die uns alle an Jesu Worte erinnert." Er überreichte Jens Fechter das Kreuz, das bisher bei den Gottesdiensten auf dem Altartisch stand.

Heimleiterin Beate Hellstern gab ihrer Freude Ausdruck über dieses Geschenk. Er wird in der kommenden Adventszeit geöffnet, auch beim Abschied nehmen von Verstorbenen. Beate Hellstern dankte auch den beiden Pfarrern, dass es mit den Gottesdiensten im Seniorenheim so gut klappe, denn wo anders würden Gottesdienste nicht mehr stattfinden. Hellstern überreichte an Jens Fechter ein Weinpräsent und an seine Ehefrau Carola einen Blumenstrauß.

Für Jens Fechter sei dieses Meisterwerk auch ein Dank dafür gewesen, dass es ihm nach seinem doch schweren Unfall im Jahr 2013 wieder gut gehe und er jetzt auch beruflich wieder optimistisch in die Zukunft schauen könne.