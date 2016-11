Empfingen Eine Idee fürs Dorffest 2017: Bohnengulasch aus Ungarn

Die Kulturgemeinschaft Narrenzunft und Trachtengruppe war gerne Gastgeber. Nach einer 14-stündigen Fahrt, denn es gab Staus am laufenden Band, trafen die Ungarn in Empfingen ein. Untergebracht waren sie bei Mitgliedern der Trachtenkapelle. Klaus Warnke hatte den Aufenthalt in Empfingen organisiert – stand doch im Mittelpunkt auch das Wiedersehen. Eine geplante Kronen-Brauerei-Besichtigung in Hochdorf musste wegen der Verspätung ausfallen. Aber bei Ellis Kegelstüble gab es mit den Gastgebern noch ein gemütliches Beisammensein. Außerdem gab es eine kleine Besichtigungstour nach Donaueschingen zur Donauquelle. Dann wollten die Ungarn eine Tradition aus ihrer Heimat vorstellen: Das Kochen von Bohnengulasch im Kessel auf einer offenen Feuerstelle. Dies dürften nur die Männer machen. Es handelt sich um eine vierstündige Prozedur.

Der Fischereiverein Anker hatte gerne die Fischerhütte zur Verfügung gestellt, zumal im Anschluss an eine doch mehrstündige Kochzeit das gemütliche Beisammensein mit der Trachtenkapelle bei einem zünftigen ungarischen Essen im Mittelpunkt stand.

Nebenbei entstand die Idee, beim Dorffest 2017, bei dem die Folkloregruppe aus Miske/Ungarn auch willkommen ist, ein solches Bohnengulasch anzubieten.